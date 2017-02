Após quase 10h, reunião entre governo do ES e famílias de PMs termina sem acordo

Paula Bianchi/UOL Familiares de PMs aguardam fim da reunião entre governo e manifestantes em frente ao Palácio Fonte Grande

Após 9 horas e meia de negociação, a reunião entre representantes do governo do Espírito Santo e dos policiais militares e seus familiares terminou na madrugada desta sexta-feira (10) sem um acordo.

O encontro, que teve início por volta das 14h30, poderia encerrar a paralisação dos policiais militares que desde sábado (4) deixou em suspenso a rotina dos capixabas. Mas não houve um consenso, e as participantes deixaram o Palácio da Fonte Grande cantando o Hino Nacional - algumas delas chorando.

"Nós apresentamos uma proposta de 43% e um pedido de anistia total para todos. Os secretários do governo disseram que não teriam como garantir a anistia nem o reajuste", disse uma integrante do grupo. "O governo disse que chegou ao limite da negociação, o movimento é pelo reajuste, por causa da defasagem salarial", acrescentou.

Pouco antes da meia-noite, duas mulheres há haviam deixado o prédio dizendo que a reunião foi tensa, com a comissão de negociação pressionando a todo momento pelo encerramento do movimento. Disseram ainda que uma ata havia sido apresentada às representantes, assinada pelos integrantes da comissão, pondo fim à greve a partir das 6h desta sexta (10), sem que elas tivessem concordado previamente com o texto. "Antes de apresentarem o papel para a gente, já estava circulando na internet", disse uma das mulheres à reportagem do UOL.

Perto das 2h da madrugada, o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, em entrevista coletiva, disse que o governo não dará aumento para a categoria.

"O Estado está há muito dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo acionado pelo Tribunal de Contas com frequência. Isso nos impede legalmente de dar qualquer aumento a qualquer categoria funcional do Estado do Espírito Santo. É uma barreira legal. E, portanto, nós não podemos conceder nenhum tipo de aumento a nenhuma categoria neste momento", afirmou.

"Nos dispomos a quadrimestralmente, quando são avaliadas as contas do Estado, a arrecadação tributária e despesas, em havendo aumento da arrecadação tributária, darmos aumento linear a todos os servidores do Estado. Essa é a proposta posta na mesa com relação a aumento de subsídios e salários."

As lideranças sentaram para conversar pela primeira vez com o governo na noite da quarta-feira (8). Na ocasião, o governador licenciado, Paulo Hartung (PMDB), chegou a comparar o movimento a um "sequestro" e afirmou que os policiais estão chantageando o governo. "O que está acontecendo no Espírito Santo é uma chantagem. É a mesma coisa que sequestrar a liberdade do cidadão capixaba e pagar resgate", disse o governador, que se licenciou do cargo no último dia 5 para se recuperar de uma cirurgia feita em um hospital paulista. Ele retirou um tumor da bexiga no dia 3, véspera do início da greve.

A fala de Hartung fazia referência a um pedido inicial de aumento salarial feito pelos policiais capixabas de cerca de 43%. Posteriormente, o grupo reavaliou a reivindicação, informando que proporia um aumento de 100%.

Situação no Estado

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, 110 pessoas foram assassinadas desde o início da paralisação. Escolas, comércio, bancos e postos de saúde permanecem fechados desde segunda e o transporte público foi suspenso por tempo indeterminado depois que um rodoviário foi morto a tiros e homens armados ameaçaram incendiar dois coletivos na manhã desta quinta.

Apesar da presença do Exército e da Força Nacional, foram poucas as pessoas que se animaram a sair na rua nesta quinta. Durante todo o dia, comboios de militares patrulharam a cidade e no fim do dia blindados pilotados por fuzileiros navais circularam por Vitória e pela capital capixaba.

Pela manhã, cerca de 30 mulheres permaneciam em frente ao principal quartel onde estão os PMs em Vitória. Cada entrada conta com uma barraca grande, com colchões e cobertores, e um toldo. Há café, leite, pão, biscoitos, frutas, frios e até uma sanduicheira.

Em outros quartéis pela cidade há acampamentos parecidos, com familiares de PMs e policiais de folga posicionados em frente aos portões.

Entenda a crise no Espírito Santo

No sábado (4), parentes de policiais militares do Espírito Santo montaram acampamento em frente a batalhões da corporação em todo o Estado. Eles reivindicam melhores salários e condições de trabalho para os profissionais.

Desde segunda-feira (6), o movimento é considerado ilegal pela Justiça do Espírito Santo porque ele caracteriza uma tentativa de greve, o que é proibido pela Constituição. As associações que representam os policiais deverão pagar multa de R$ 100 mil por dia pelo descumprimento da lei.

A ACS-ES (Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo) afirma não ter relação com o movimento. Segundo a associação, os policiais capixabas estão há sete anos sem aumento real, e há três anos não se repõe no salário a perda pela inflação.

A SESP (Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social) contesta as informações passadas pela associação. Segundo a pasta, o governo do Espírito Santo concedeu um reajuste de 38,85% nos últimos 7 anos a todos os militares e a folha de pagamento da corporação teve um acréscimo de 46% nos últimos 5 anos.

Na noite de quarta-feira (8), integrantes do governo reuniram-se com representantes do movimento de familiares, que apresentou uma pauta de reivindicações --anistia geral para todos os policiais e 100% de aumento para toda a categoria-- e uma nova reunião, com a presença do governador César Calnago (PSDB), foi marcada para esta quinta-feira.

Em função da morte de um agente, os policiais civis também paralisaram os seus serviços na quarta. Eles devem decidir se entrarão em greve hoje, em assembleia conjunta com os agentes penitenciários.

Os ônibus também não circulam regularmente na Grande Vitória desde o início desta semana. Nesta quinta, a categoria decidiu que não voltará ao trabalho enquanto a polícia não retornar as ruas. A decisão aconteceu após o assassinato do presidente do Sindirodoviários (Sindicato dos Rodoviários) de Guarapari (ES).