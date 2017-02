Após morte de sindicalista e ameaças, ônibus param de circular na Grande Vitória

Do UOL, em Vitória

Reprodução/Twitter Desde segunda-feira (6), ônibus têm sido alvo de ataques de criminosos na Grande Vitória

O Sindicato dos Rodoviários de Vitória determinou que todos os ônibus na região metropolitana retornassem aos terminais e informou que o serviço será paralisado por tempo indeterminado devido à falta de segurança.

Segundo o presidente do sindicato da capital, Edson Bastos, nesta quinta-feira (9) o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari, Wallace Barão, foi encontrado morto com um tiro em Vila Velha, na região metropolitana, e diversos motoristas foram ameaçados.

"A gente tentou, mas não tem como trabalharmos dessa forma. Mataram o Barão, ameaçaram colocar fogo em ônibus, só voltamos quando for realmente seguro transitar", afirmou.

De acordo com Bastos, o sindicalista foi encontrado morto em seu carro por volta das 6h. Depois, homens armados ameaçaram incendiar um coletivo no centro de Vitória, caso os ônibus não retornassem para as garagens.

No bairro de Laranjeiras, na cidade de Serra, um homem vestido de preto teria mostrado uma arma para o motorista, diz Bastos. "Estamos recolhendo tudo." As empresas chegaram a postar nas redes sociais comunicados informando a paralisação da circulação.

Os passageiros que já haviam embarcado estão sendo levados de volta aos terminais. Em alguns deles, há militares do Exército fazendo a segurança.

O vendedor Airton Amaral Santos planejava retomar sua rotina nesta quinta-feira, mas, ao chegar ao terminal de ônibus de Vila Velha, encontrou os ônibus voltando e desistiu. "Dependo de ônibus, ia fazer cobranças, mas não tem como", diz. Ele conta que, como mora sozinho em Vitória, desde segunda está "sitiado" na casa do irmão, em Vila Velha.

"Ouvi tiroteios perto da minha casa na segunda, fugi com a minha gata para o meu irmão. Estamos os dois sitiados com ele."