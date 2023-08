Número 2 do PCC é condenado por morte de psicóloga de presídio federal

A psicóloga Melissa de Almeida Araújo foi assassinada a tiros em 2017 Imagem: Reprodução/Depen

A psicóloga, que fazia o acompanhamento psicológico dos presos, foi vítima de uma emboscada. Ela estava no carro com o filho de 10 meses e o marido, o policial civil Rogério Ferrarezi, quando os integrantes do PCC a atacaram nas imediações do condomínio onde morava.

Investigações da PF indicam que Tiriça mandou matar a vítima "em represália ao sistema rígido imposto aos integrantes da facção recolhidos em presídios federais". O réu nega. O julgamento começou no fim de janeiro deste ano e a sentença saiu na madrugada de sexta (25).

Tiriça é apontado como o responsável pela "ala terrorista do PCC", grupo encarregado por planejar assassinatos de autoridades. Preso na Penitenciária Federal de Brasília, ele também é acusado de arquitetar um plano que previa explosões de carros-bomba na sede do Depen, em Brasília, e em centros financeiros de cinco capitais do país.

O traficante já havia sido condenado a 49 anos de prisão por crimes como tráfico, roubos e sequestro.

Há 10 anos em presídio federal

O criminoso está há mais de 10 anos em presídios federais. Em novembro de 2012, ele foi transferido da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP) para o presídio federal de Porto Velho (RO) após a localização de um bilhete com a orientação para matar agentes da Rota, a tropa de elite da PM de São Paulo.