Idosa de 93 anos é levada de maca para fazer 'prova de vida' em banco na BA

Cláudio destacou que que precisou pedir uma ambulância ao hospital do município para poder levar a mãe até a agência. Se a idosa não fizesse a "prova de vida", ela não teria o cartão para sacar o benefício previdenciário liberado.

Segundo Mascarenhas, o cartão do benefício de sua mãe venceu e a central do banco enviou outro para que ela pudesse usar. Entretanto, em vez de ser encaminhado a uma agência dos Correios, o cartão foi para a agência bancária. O banco só liberou a retirada do cartão com a presença da titular.

Mascarenhas ressalta que foi até o banco e explicou a situação. Ele diz que chegou a sugerir ao gerente que, se fosse necessário assinar algum documento, ele levaria e pediria para que a mãe assinasse, para evitar "o transtorno" de levá-la até a agência, mas o Bradesco não liberou.

Claudio acrescentou que a mãe não assinou nenhum documento na agência. "Ela não assinou em nada. Outro funcionário me entregou a correspondência e me pediu somente para confirmar a senha. Eu confirmei e ela ficou na maca, parada no banco. Criou um transtorno desnecessário, porque o procedimento de confirmar a senha foi eu quem fiz e ela não assinou nada. Ele não trouxe nem o papel para ela colocar o dedo", disse ele ao site Acorda Cidade.

Em nota, o Bradesco disse "lamentar o ocorrido" e esclareceu que "segue as regras do INSS relativas à comprovação de prova de vida pelo beneficiário". Ainda segundo o banco, o caso da idosa "foi solucionado com o cliente".

O INSS informou que, desde o ano passado, os beneficiários não precisam mais fazer a prova de vida. A responsabilidade por provar que o segurado segue vivo agora é do instituto. Caso o INSS não consiga confirmar, o segurado será comunicado. "Para saber se a prova de vida já foi feita pelo INSS, basta ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS", orienta o instituto.