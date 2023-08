'Ajudo a esculpir corpos': quem é o médico acusado de agressão nos Jardins

Uma mulher, que preferiu não se identificar, disse que Cozzolino a perseguia desde abril deste ano. Ela contou ao programa da TV Globo, que foi agredida pelo médico durante uma ida ao seu apartamento e que, depois disso, ele teria mandando mensagens primeiro se desculpando, depois em tom ameaçador. Há uma medida protetiva a favor da vítima.

Cozzolino já foi preso duas vezes por ameaçar e agredir mulheres. Segundo a reportagem, a primeira vez aconteceu em 2012 e ele ficou um dia preso. Já na segunda foram dez dias de detenção devido ao descumprimento de uma medida protetiva.

Uma mulher com quem ele se relacionou por dois anos pediu ajuda à polícia em 2021. A coluna de Rogério Gentile, do UOL, teve acesso ao processo. A mulher disse que ele a ameaçou com uma faca. "Eu vou te mandar", dizia ele, segundo o relato.

Na época, a defesa do médico apresentou um relatório psiquiátrico que afirmava que ele tem transtorno de humor bipolar, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo grave — e que não teria seguido com os devidos tratamentos.

Racismo e ameaças

Cozzolino teria ofendido um funcionário do prédio em que os pais dele vivem em 2019: "Lugar de macaco é no zoológico", teria dito. Ainda segundo o Fantástico, o médico fez um acordo com o funcionário e pagou uma indenização de R$ 5.000.