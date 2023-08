"Não consigo respirar. Estou desesperado atrás de você".

Por contas das ameaças, o médico chegou a ficar em prisão preventiva.

A defesa do médico disse à Justiça que ele sofre de múltiplos problemas psiquiátricos, citando transtornos de bipolaridade, de ansiedade, de personalidade e transtorno por uso de múltiplas substâncias.

Um laudo psiquiátrico anexado pela defesa no processo afirma que "ele necessita de tratamento para estabilização de humor com inibidor de receptação da serotonina junto com psicoterapia para prevenção de recaída e desenvolvimento de autocontrole e resiliência, e tratamento com promoção de autoconhecimento, capacidade de autopercepção e amadurecimento de valores pessoais e sociais".

De acordo com a defesa, "ele está acometido por doença psicológica grave".

Na reportagem do Fantástico, assinada pelos jornalistas Maurício Ferraz, Renato Ferezim e Diego Zanchetta, câmeras de segurança flagraram o médico batendo no zelador do prédio, após o funcionário pedir para que ele ajustasse o seu carro na vaga do estacionamento.