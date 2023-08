Mulher atropelada com marido durante beijo: 'Perdi o amor da minha vida'

A mulher relatou que ambos estavam de folga e saíram para passear com o cachorro, Nino, quando foram atingidos por um carro. Ela afirmou que não viu o automóvel vindo na direção deles durante o beijo. O condutor do carro, identificado como Gabriel Souza Pereira, passou por audiência de custódia, mas foi solto pela justiça um dia após o episódio, apesar de ser submetido ao teste do etilômetro no dia do atropelamento, que resultou positivo para dosagem alcoólica.

Cristiane, que quebrou o ombro e machucou a perna no acidente, lamentou a decisão e pediu justiça pelo companheiro, afirmando que "perdeu o amor da vida" dela. "Eu só quero justiça. No momento, a minha cabeça só está isso, a perda do meu marido. Infelizmente, eu vejo a cena do meu esposo sendo socorrido e eu aflita. Eu pedindo para Deus dar a vida a ele."

A gente estava passando no posto e a gente sempre para para se beijar. Naquele momento ele disse que eu era o amor da vida dele e estava sendo muito feliz. Quando a gente se beijou, estávamos de olhos fechados, e eu senti uma pancada e caí no chão. (...) Sinceramente, eu só queria estar com o meu marido. Eu queria que a gente tivesse junto, só isso. Eu perdi o amor da minha vida.

Cristiane, esposa de Johnatan

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o casal sendo atropelado enquanto se beijavam no último domingo (20) Imagem: Reprodução/Rede Globo; e Cedido ao UOL pelo portal Notícias 24 Horas SP

Relembre o caso:

O casal passeava com o cachorro por volta das 7h30 da manhã do domingo (20) quando parou para se beijar na calçada de um posto de gasolina.