Dois suspeitos de chacina na Bahia são mortos pela polícia

Um deles foi preso em flagrante por homicídio qualificado, mas os outros dois "resistiram à prisão, recebendo os policiais a tiros", informou a Polícia Civil em nota.

Feridos em um confronto com a Polícia Civil, os dois foram levados ao hospital, mas tiveram a morte constatada no local. Um quarto suspeito de envolvimento com o crime ainda é procurado.

Duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e drogas foram encontrados na operação de ontem, informou a polícia. Os suspeitos não tiveram a identidade divulgada pela polícia. Contudo, o UOL apurou que o suspeito preso foi identificado como "Gordo". Os suspeitos mortos em conflito eram conhecidos como "Chiquinho" e "Matheus".

Segundo fontes ligadas às forças de segurança, uma disputa entre facções rivais motivou a chacina. O caso está em investigação.

O Instituto Fogo Cruzado mapeou 32 chacinas na capital Salvador e região metropolitana neste ano. A ações deixaram 119 civis mortos, segundo o levantamento.

Relembre o caso

Policias militares encontraram ontem nove pessoas mortas, sendo seis adultos e três crianças, na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador (BA). O caso ocorreu no Núcleo Colonial JK, próximo à Escola Municipal Arnaldo Souza Prado.