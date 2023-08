Polícia diz que ciúme motivou chacina e apura rixa do tráfico na BA

A Polícia Civil da Bahia disse no fim da manhã de hoje que a chacina que deixou nove pessoas mortas na madrugada de segunda-feira (27) em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, foi motivada por ciúme. Em entrevista coletiva, também citou que investiga a ligação entre o crime com uma disputa entre traficantes.

Motivação passional

A Polícia Civil apurou que quatro criminosos armados invadiram o imóvel para matar um homem identificado inicialmente apenas como "Preá". Segundo a investigação, o morto na mira do grupo era ex-namorado da atual companheira de um dos envolvidos no crime. A mãe da ex de "Preá" também foi morta na ação, de acordo com a apuração.