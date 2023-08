'Flamengo', apontado como líder de milícia no Rio, é preso pela PF

Peterson Luiz de Almeida, o "Flamengo", apontado como uma das lideranças na milícia do bairro de Sepetiba e nova Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal na noite de ontem (30).

O que aconteceu?

O suspeito foi encontrado na rodovia Presidente Dutra, no município de Paracambi, em operação conjunta da PF com o Ministério Público do Rio de Janeiro.