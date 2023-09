PF e Ibama destroem mais de 300 balsas em ação contra garimpo ilegal no AM

A PF e o Ibama destruíram 302 em operação conjunta contra o garimpo ilegal no Amazonas.

O que aconteceu

Embarcações atuavam de forma de irregular no Rio Madeira. Segundo a corporação, agentes percorreram 1.500 quilômetros do rio, cruzando cinco cidades do estado: Autazes, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré.