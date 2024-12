O que já se sabe sobre o acidente com 39 mortos na BR-116 em Minas Gerais

Quem eram as vítimas

As 39 vítimas eram passageiros de um ônibus que saiu do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, na manhã da sexta-feira, 20, em direção ao município de Elísio Medrado, na Bahia.

Estavam a bordo do ônibus 44 passageiros, mais o motorista. Seis passageiros sobreviveram, sendo que cinco permanecem hospitalizados. A empresa de ônibus divulgou ontem a lista de passageiros.

Há ainda três ocupantes do carro que se envolveu no acidente. Eles sofreram lesões graves. Contando os passageiros do ônibus e do carro, somam-se nove sobreviventes.

O motorista que levava a carreta não foi localizado.

O que causou o acidente