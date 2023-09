Ciclone afetou diretamente quase 19 mil pessoas no RS, diz vice-governador

Gabriel Souza (MDB), vice-governador do Rio Grande do Sul, disse em entrevista ao UOL News que a passagem do ciclone que devastou diversas cidades no estado afetou diretamente quase 19 mil pessoas.

O número de desabrigados e desalojados está crescendo cada vez mais. Pelas informações oficiais, são quase 19 mil pessoas afetadas diretamente pela intempérie climática. Além disso, pontes caíram, estradas foram interrompidas e, com isso, todo o estado está sendo prejudicado de alguma forma devido à dificuldade de se locomover e de acesso aos locais. Gabriel Souza (MDB), vice-governador do Rio Grande do Sul

O vice-governador relatou que pelo menos dez cidades gaúchas, principalmente na região do Vale do Taquari, estão com algumas partes ou completamente isoladas. Souza explicou que, devido às condições climáticas adversas, a chegada do auxílio às pessoas localizadas em determinadas áreas só foi possível hoje pela manhã.