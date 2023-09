Chuvas deixam pelo menos 4 mortos no Rio Grande do Sul

Ao todo, há ao menos 2.266 pessoas afetadas diretamente pelo ciclone.

Um estado de alerta para temporais, chuvas intensas e eventual queda de granizo está em vigor até as 20h de hoje em mais da metade do estado.

Em Santa Catarina, pessoas ilhadas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros no município de São Joaquim. Outras ocorrências também foram registradas nos municípios de Anita Garibaldi e Içara.

Há uma preocupação muito grande no estado com deslizamentos de terra. Essa grande quantidade de chuva das últimas 48 horas gera a possibilidade de nós termos deslizamento de terras. (...) Atenção maior é na região do Vale do Taquari, pela questão do rio ainda estar subindo. (...) As bacias mais preocupantes, hoje, são na região de São Sebastião do Caí e Monte Negro, porque há uma previsão que os rios transbordem nessas duas localidades nas próximas horas.

Coronel Marcus Vinícius Gonçalves Oliveira, da Defesa Civil do RS

O ciclone

Um ciclone extratropical está se formando no oeste do Rio Grande do Sul desde a madrugada de hoje. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também devem sentir os efeitos do fenômeno, que provocará uma frente fria.