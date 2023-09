STF derruba lei da BA que fixava marco temporal para terras quilombolas

A discussão foi pautada na esteira do assassinato da líder quilombola Bernadete Pacífico, a mãe Bernadete, morta a tiros no último dia 17. Ela esteve com a presidente do STF, Rosa Weber, que cobrou do governo da Bahia adoção de medidas para garantir a segurança dos quilombolas do estado.

A decisão do STF não é de repercussão geral, ou seja, vale apenas para o caso específico da lei da Bahia. No entanto, cria um precedente que pode ser usado para julgamentos futuros sobre o tema.

Relatora, Rosa foi a primeira a votar contra a lei que criava o "marco temporal" para terras quilombolas. Para ela, negar a garantia de terras aos povos tradicionais é "negar a própria identidade".

É condenar o grupo culturalmente diferenciado, centrado na particular relação com o local que estrutura suas formas de criar, fazer e viver, ao desaparecimento.

Rosa Weber, presidente do STF

A ministra foi acompanhada pela maioria dos colegas. Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia acompanharam a presidente do STF.

Na divergência ficou o ministro Nunes Marques. Os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes e Dias Toffoli não participaram do julgamento.