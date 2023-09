Criança baleada: Diretor da PRF diz que tiros são proibidos até em fuga

O diretor-geral da PRF diz que disparar contra veículos não é um método aceito pela instituição. Segundo ele, qualquer excesso cometido por parte de agentes não tem apoio do presidente Lula (PT), nem do ministro da Justiça, Flávio Dino, nem dele.

Isso não está previsto em nenhum dos nossos manuais, pelo contrário, nós temos uma portaria interministerial de 2010, assinada pelo então presidente Lula (PT), a portaria 4226. Ela deixa claro — eu digo para o pessoal que ela trata do óbvio: que não é aceito, é vedado, o disparo de arma de fogo em veículo que fugiu de bloqueio policial ou que não atendeu à ordem de parada. E aí independe se essa ordem existiu ou não existiu. Não é permitido o disparo de arma de fogo para veículo que está em fuga, a gente tem que fazer acompanhamento tático. Fernando Oliveira, diretor-geral da PRF, em entrevista à Globonews

O pai da menina disse que o carro foi alvo de tiros mesmo com o motorista sinalizando a parada ao reduzir a velocidade. Ele disse ter percebido que era acompanhado de perto pela viatura da PRF e resolveu encostar.

A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: 'Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar'. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, que meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos. William Silva, pai de menina de 3 anos baleada em Seropédica (RJ)

A criança está internada no CTI em estado grave — o tiro acertou coluna e cabeça dela. De acordo com nota do Hospital Adão Pereira Nunes, o tiro atingiu a cabeça, a coluna cervical e a escápula. Ela deu entrada na unidade com "rebaixamento de nível de consciência" e foi sedada e entubada antes da cirurgia.