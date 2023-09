RJ: menina de 3 anos é baleada em carro da família, que acusa PRF de atirar

A família voltava de uma viagem no feriado quando passou por um posto de monitoramento da PRF no Arco Metropolitano, contou o pai da criança à TV Globo. Segundo William Silva, que dirigia o carro, não houve nenhuma determinação de parada.

O carro foi alvo de tiros mesmo com o motorista sinalizando a parada ao reduzir a velocidade. Segundo o pai da criança, ele percebeu que era acompanhado de perto pela viatura da PRF e resolveu encostar.

A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: 'Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar'. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, que meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos.

William Silva, pai de menina de 3 anos baleada em Seropédica (RJ)

Família saiu rapidamente do carro e percebeu que criança estava ferida. "Minha reação foi sair logo para eles pararem de dar tiro e verem que tinha família lá dentro", relatou William.

Policiais ficaram "desesperados" e disseram que tiros vieram de outro local —o que o pai contesta. "Disseram que disparos vieram de outros locais, sendo que só tinha o meu carro e o carro deles no Arco Metropolitano, escuro, de noite", afirmou William à TV Globo.

Tiro acertou coluna e cabeça da menina. De acordo com nota do Hospital Adão Pereira Nunes, o tiro atingiu a cabeça, a coluna cervical e a escápula. Ela deu entrada na unidade com "rebaixamento de nível de consciência" e foi sedada e entubada antes da cirurgia.