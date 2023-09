Policial admite que atirou contra carro em que criança foi baleada, diz TV

Ao dar entrada na unidade, a criança foi avaliada pela CIPE, neurocirurgia e pediatria, com realização de exames de imagem e laboratório. A mesma foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento. No momento, a paciente está entubada, no CTI do hospital, e seu estado é grave.

Direção do HMAPN (Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes)

O veículo consta como roubado no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O roubo aconteceu em Petrópolis em 20 de agosto do ano passado.

O carro foi levado para a 48ª DP, onde ficou constatado que continha três perfurações de bala. A arma, um fuzil, foi apreendida.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica) e encaminhado à PF (Polícia Federal), que dará continuidade às investigações.

A PF informou que recebeu a ocorrência lavrada pela Polícia Civil e instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos.