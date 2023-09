Carro em que menina de 3 anos foi baleada pela PRF era roubado

PRF investiga o caso e diz que lamenta tiro. "A PRF expressa seu mais profundo pesar e solidariza-se com os familiares da vítima, assim como está em contato para prestar apoio institucional", informou a corporação.

As circunstâncias estão em apuração pela Corregedoria da PRF. A instituição colabora com as investigações da polícia judiciária para o esclarecimento dos fatos (...) Os policiais envolvidos foram preventivamente afastados das funções operacionais, inclusive para atendimento e avaliação psicológica.

Nota da PRF