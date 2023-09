RS: Prefeito de Muçum pede ajuda a Alckmin para reerguer município

O prefeito de Muçum, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes provocadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, entregou hoje ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, um documento com demandas urgentes do município.

O que o município pede

O primeiro ponto apontado no documento é a desburocratização do processo de recuperação econômica e reconstrução do município, segundo o prefeito Mateus Trojan afirmou hoje à CNN.