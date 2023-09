TV: Coronel da PMDF é preso com sinais de embriaguez após fugir de blitz

Um coronel da reserva da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) foi preso no sábado (9) após fugir de uma blitz e apresentar sinais de embriaguez ao volante. As informações são da TV Globo Brasília.

O que aconteceu:

O policial militar Marcilon Back da Silva foi abordado por agentes do Detran-DF e fugiu quando os documentos dele e do carro foram solicitados. A ocorrência foi em Taguatinga, na madrugada de sábado, de acordo com a TV Globo.