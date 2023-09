Leite diz não saber quanto de R$ 740 mi estará em mãos para reconstruir RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que ainda não sabe se poderá contar com o total dos R$ 741 milhões anunciados ontem pelo governo federal para a reconstrução das cidades afetadas pelas enchentes. O estado foi atingido por ciclones que deixaram 46 mortos e milhares de desabrigados.

O que ele disse

"Sobre a ajuda federal, é muito importante, há sensibilidade, disponibilidade, mas precisamos entender como são esses recursos, tomamos conhecimento ontem quando foram apresentados pelo presidente em exercício", disse Leite em entrevista à GloboNews.