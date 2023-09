PM mata cachorro: 'Crianças pediram pelo amor de Deus pra ele não atirar'

Ao UOL, Iasmin Lima, de 32 anos, responsável pelo cachorro chamado Churros, disse que caminhava numa rua da Praia do Morro, com seus irmãos de 9 e 12 anos e sua filha de 1 ano. O animal estava solto e em determinado momento latiu e pulou em cima do homem. Ele sacou uma arma de fogo e anunciou para a família que iria matar o cachorro.

Todos imploraram, mas as crianças foram as que mais pediram pelo amor de Deus pra ele não fazer nada, para não atirar. Porém, ele continuou com a arma apontada na nossa direção, nos intimidando, correndo um grande risco de atirar novamente, tanto que meu primeiro ato foi tirar as crianças dali. Iasmin Lima, tutora do animal.

Após os tiros, segundo a tutora, o policial fugiu do local sem prestar socorro. Churros chegou a ser socorrido para uma clínica veterinária, mas não resistiu e morreu.

"Saí andando na rua em direção à casa do meu pai que era a dois quarteirões dali e mandei minha irmã correr na frente para chamar meu pai para levar o churros ao veterinário. Eu estava com uma bebê de 1 ano no carrinho e andando devagar porque o Churros estava debilitado. Meu marido ficou no local para tentar olhar onde o cara ia"

A Polícia Militar foi acionada pela família que encontrou o servidor público e o conduziu para 5ª Delegacia Regional da cidade.

Em depoimento ao delegado de plantão, o homem informou que agiu para se defender do ataque do animal.