Chacina de Unaí: STJ autoriza prisão de condenados pela morte de auditores

Mânica foi considerado culpado por encomendar o crime. José e Hugo foram condenados por planejar a morte dos auditores e contratar os pistoleiros.

Em setembro do ano passado, o STJ reduziu as penas dos condenados. Os ministros consideraram "inadequada" a aplicação da qualificadora de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa na dosagem das penas.

Relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas votou pela execução das prisões dos três condenados e foi seguido por Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da Fonseca. O ministro João Batista defendeu que o caso fosse enviado à Corte Especial.

Após a decisão, o STJ determinou que o TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1º Região) e a vara de origem do caso sejam comunicados para que providenciem as prisões dos réus.

O UOL tentou contato com as defesas dos réus, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

O crime

Em 28 de janeiro de 2004, os auditores fiscais do trabalho Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva, além do motorista do Ministério do Trabalho Ailton Pereira de Oliveira, foram assassinados durante uma fiscalização rural no município de Unaí.