20 de novembro vira feriado estadual da Consciência Negra em São Paulo

Essa decisão ocorreu após uma ação questionar a competência do município para instituir o feriado. Antes dessa decisão, várias cidades paulistas já consideravam a data como feriado, incluindo Campinas, Campos do Jordão, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul.

O deputado Teonilio Barba comemorou a oficialização da lei estadual e expressou sua surpresa pela sanção do projeto pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele agradeceu ao governador pela sensibilidade em atender a essa demanda do movimento negro.

A sanção do governador foi publicada no Diário Oficial do Estado. Com isso, todos os municípios paulistas deverão seguir o calendário e declarar o dia 20 de novembro como feriado.