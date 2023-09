Menina de 7 anos é baleada quando saía da escola no Rio

Os investigadores ainda não informaram de onde partiu a bala que atingiu a garota. Ao UOL, a Polícia Civil disse que diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer os fatos.

O caso é investigado pela 53ª DP de Mesquita.

De acordo com as autoridades, no dia da ocorrência, bandidos do Buraco do Boi invadiram a comunidade do Sebinho em uma tentativa de matar o chefe do tráfico local.

A região da Baixada Fluminense tem sido dominada por uma onda de criminalidade e confrontos com tiroteios entre traficantes do Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, motivados por disputa territorial.