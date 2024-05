Abraço, 'nado no ar' e reencontro: o emocionante resgate de pets no RS

Com as enchentes no Rio Grande do Sul, diversos animais ficaram desabrigados, perderam seus tutores e contaram com a solidariedade de voluntários para serem resgatados.

Pets resgatados são direcionados para abrigos, lares temporários e ONGs. E muitos deles, relatam protetores de animais, estão traumatizados com o desastre ambietal e a luta por sobrevivência.

Relembre os casos mais comoventes de cãezinhos resgatados.