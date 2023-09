Jovem de 25 anos morre durante lipoaspiração; família cobra investigação

O que diz o médico

O cirurgião Bruno Granieri esclareceu, em nota enviada pela advogada Luciana Castro, que não é verdadeira a acusação de não ter dado suporte a família. "O médico lamenta profundamente a perda de sua paciente e está à disposição da família para maiores esclarecimentos. Não é verdadeira a acusação de não ter dado qualquer suporte a família desde o ocorrido", diz trecho de nota enviada ao UOL.

O profissional declarou que, em razão do sigilo, não pode fornecer detalhes técnicos sobre o caso. Mas relatou que a paciente apresentou intercorrência durante o procedimento. "Sendo que foram imediatamente adotados os protocolos prescritos para o caso por toda equipe médica presente, todavia não houve resposta e a paciente veio a óbito".

O médico diz ainda que tem "plena convicção de seus atos", e que "nada foi realizado fora da técnica médica indicada para o caso". "Devemos aqui ressaltar que a medicina não é uma ciência exata, e que complicações e intercorrências podem ocorrer em qualquer área, independente da maestria do profissional assistente, e que as pacientes são devidamente esclarecidas sobre os riscos, assinam termo de consentimento e entendem todas as possibilidades do tratamento indicado".