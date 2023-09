Justiça manda devolver arma a PM que atirou e matou cachorro no ES

A Justiça do Espírito Santo decidiu devolver a arma do policial da reserva que matou um cachorro com um tiro no último sábado (9), em Guarapari (ES).

O que aconteceu:

O juiz Edmilson Souza Santos entendeu que o PM precisa da arma "para sua defesa". O policial reformado, de 52 anos, alegou em depoimento ter atirado para se defender do ataque do animal. Ao ser detido após a ocorrência, ele passou por audiência de custódia e foi liberado, mas teve a arma recolhida.