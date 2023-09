Vídeo mostra PM indo para cima de cão para matá-lo: 'Não pensou 2 vezes'

Um vídeo divulgado pela família do cachorro Churros, morto com um tiro por um policial militar da reserva, de 52 anos, mostra o momento em que o animal se aproxima do homem. O PM não deixa a cena e vai atrás do golden retriever, atirando duas vezes e acertando uma das balas.

O que aconteceu

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o PM da reserva Anderson Carlos Teixeira é surpreendido com um pulo do animal, que anda sem estar preso à guia, numa rua da praia do Morro, em Guarapari (ES). Ele chega a levantar os braços.