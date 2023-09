Irmãos de suspeito de assassinar PMs são mortos em PE; vídeo mostra ataque

Nas imagens, dois homens chegam ao local armados e atiram nas vítimas. O crime aconteceu na Rua São Geraldo, no bairro de Tabatinga, por volta das 2h. Na mesma região, horas antes, dois PMs foram mortos durante uma troca de tiros.

O registro mostra ainda que os atiradores ordenam que as vítimas levantem as mãos. "Tem câmera aqui, viu. Vocês chamaram para atirar em mim, foi?", disse o jovem.

O suspeito de ser o atirador, identificado como Alex Silva, morreu na manhã de hoje em confronto com a polícia. Ele teria trocado tiros com os agentes durante uma operação para prendê-lo.

A mãe do suspeito, Maria José Pereira, e outra mulher não identificada também foram mortos na manhã desta sexta, confirmou a governadora Raquel Lyra, em coletiva de imprensa realizada hoje.

Lyra lamentou as mortes e disse que os crimes serão investigados. "Infelizmente, oito vidas foram ceifadas em Pernambuco. A polícia está investigando cada uma delas como são, crimes bárbaros que aconteceram no nosso estado", disse. A governadora também se solidarizou com a família dos dois policiais assassinados.

PMs foram mortos em troca de tiros

Os PMs foram recebidos a tiros em uma abordagem no bairro de Tabatinga, segundo informações da Polícia Militar.