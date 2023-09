Suspeito de agredir e tentar afogar esposa no vaso sanitário é preso em SE

Aos PMs, a mulher contou que estava sendo agredida sem parar e "de diversas formas" desde o dia anterior.

Ela contou ainda que, após desferir vários socos, o homem empurrou a cabeça dela dentro do vaso sanitário, segurando-a na água, na intenção de afogá-la.

A vítima também relatou que teve seu aparelho celular danificado pelo suspeito, enquanto ele fazia ameaças de morte contra ela, caso chamasse a polícia.

O homem foi preso, enquadrado na Lei Maria da Penha, e encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana. Como as identidades dos envolvidos não foram divulgadas, o UOL não conseguiu entrar em contato com a defesa do suspeito.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.