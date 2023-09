Casamento sem beijo: como mulher de Marcola virou a primeira-dama do PCC

Os investigadores, no entanto, acreditam que o imóvel tem valor de mercado de R$ 3 milhões.

Cynthia também teve o bloqueio de R$ 479.756,37 das contas de um salão de beleza em seu nome. A suspeita era de lavagem de dinheiro após a verificação de que a movimentação era incompatível com o faturamento da empresa, apontou denúncia do MPSP aceita pela Justiça de São Paulo.

Em nota ao UOL, a defesa de Cynthia afirmou que ela "não praticou crime algum, mas é insistentemente envolvida em investigações exclusivamente em razão de seu casamento". "Trata-se de mulher trabalhadora que sustenta sua família com seu próprio trabalho".



Os advogados informaram que Cynthia ainda não foi julgada no processo relacionado ao imóvel adquirido pelos pais dela e ratificam que ela "não tem relação com a compra".

Mulher de Marcola no governo Lula?

Além de investigação, a relação que mantém com Marcola coloca Cynthia como o centro de notícias falsas. Em uma delas, após as eleições de 2022, falsamente informa que ela ocuparia um cargo no governo do Presidente Lula (PT), mas, na verdade, o advogado dela é quem gostaria de ocupar algum cargo. A mulher de Marcola nunca chegou a ser cogitada em qualquer função.

Já neste ano, um vídeo de uma mulher assassinada em um estabelecimento em Honduras circulou nas redes sociais como se a vítima tivesse sido Cynthia Camacho. A pessoa que aparece morta nas imagens era, na verdade, Erika Yulissa Bandy García, esposa do traficante hondurenho Magdaleno Meza.