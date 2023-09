Crime sexual domina decisões do STF e STJ sobre menores de 18 anos vítimas

Os ambientes onde vítimas de violência sexual são ouvidas não apresentam o devido preparo para acolher essa faixa etária. Para o defensor público Gustavo Samuel da Silva Santos, do Núcleo Especializado de Infância e Juventude da Defensoria Pública de São Paulo, os fóruns onde ocorrem essas decisões intimidam as vítimas.

Em São Paulo, o caso de um padrasto acusado de estuprar a enteada de 14 anos chegou ao STJ em 2011. A discussão passou a ser analisada pela corte somente após o Ministério Público de São Paulo questionar uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia mantido a absolvição do homem. Segundo a decisão da primeira instância, o ato teria ocorrido por "livre e espontânea vontade, sem coação, ameaça, violência ou temor". Embora o caso tenha acontecido antes da alteração do Código Penal em 2009, que passou a prever estupro de vulnerável como a conjunção carnal ou outro ato libidinoso de pessoas com menos de 14 anos, as cortes já tinham um entendimento de que havia violência independentemente de consentimento ou de práticas sexuais. STJ condenou o padrasto. A decisão das instâncias inferiores de afastarem o crime de estupro cometido pelo padrasto contra a enteada foi considerada equivocada. Decisão do STF sobre mães em prisão preventiva

A convivência familiar foi um dos temas de maior destaque nas mais altas cortes do país, em função do julgamento do habeas corpus coletivo para mães privadas de liberdade. O STF decidiu, em fevereiro de 2018, que gestantes, puérperas e mães de crianças até 12 anos em prisão preventiva, que não tenham cometido crimes violentos ou de grave ameaça, aguardem o julgamento em prisão domiciliar.

A mudança em relação a gestantes e mães de crianças abriu uma nova frente de ações nos tribunais, segundo a coordenador da pesquisa. "O HC das mães é o instrumento de maior impacto no desencarceramento feminino no país. Ainda assim, os dados mostram que parte das instâncias inferiores não cumpriu as decisões e os casos chegaram, novamente, às cortes superiores."

O impacto do HC coletivo [das mães] sobre as decisões é gigante. Quando os tribunais resistiam a cumprir a decisão do STF, os advogados e defensores recorriam até chegar novamente no STF, que liberava.

Eloísa Machado de Almeida

Em 2018, uma mulher denunciada por tráfico de drogas e presa preventivamente foi condenada em primeira instância. A defesa da mulher pediu a conversão da preventiva para domiciliar com base no habeas corpus.