Acidente no AM: ele fazia essa rota havia quase 10 anos, diz irmã de piloto

A médica Leidiana Costa Nobles afirma que seu irmão tinha grande familiaridade com o trajeto entre Manaus e Barcelos. O acidente aconteceu durante o pouso no aeroporto de Barcelos.

Ele era conhecedor da rota. Há cerca de 10 anos fazia essa rota praticamente duas ou três vezes na semana. Inclusive, no dia do acidente, na programação tinha duas vezes essa rota.

Leidiana Costa Nobles, irmã do piloto

O avião do acidente era o Embraer EMB-110P1, conhecido como Bandeirante. Ainda segundo Leidiana, seu irmão tinha muita experiência com o modelo, somando mais de 6 mil horas de voo nesse tipo de aeronave.

Leandro de Souza é de Boa Vista, mas vivia desde 2007 em Manaus, onde exercia sua profissão. Ele já havia trabalhado em três empresas de táxi aéreo na região.

O piloto deixa mulher e uma filha de 5 anos.

Como foi o acidente?

Chovia muito na área do aeroporto de Barcelos, no momento em que o avião tentou realizar o pouso, segundo autoridades do governo do Amazonas e da prefeitura da cidade. Conforme informações preliminares do governo estadual, o clima pode ter sido um dos fatores que causaram o acidente.