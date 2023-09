Advogado fratura braço após discutir com policial em blitz; veja

O advogado teria fechado o veículo e dito que o carro não seria removido, afirma o boletim de ocorrência. A esposa do homem também teria se envolvido na discussão. Duas crianças ficaram trancadas dentro do veículo, diz o B.O.

Após receber voz de prisão, o advogado teria se recusado a ser algemado e caído com o policial no chão, fraturando o braço. Imagens gravadas no local mostram o braço deslocado e o homem sentado, sendo segurado por um "mata leão" do policial. A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso afirmou que o uso da força foi "moderado" no caso.

O motorista se exaltou durante a abordagem e recebeu voz de prisão. No entanto, ele resistiu e foi necessário fazer uso de força moderada para algemá-lo. Durante a tentativa de imobilizá-lo, o motorista se desequilibrou e ao cair no chão com o policial, teve seu braço fraturado.

Trecho de posicionamento da Sesp-MT

O homem foi atendido e levado ao hospital por bombeiros que estavam no local. Ele passou por uma audiência de custódia e foi liberado para realizar uma cirurgia no braço fraturado.

A OAB-MT acompanha o caso para averiguar eventual "abuso de autoridade" e encaminhou documentos à Corregedoria da PM e ao Ministério Público.

A conduta do policial também será apurada pela Sesp, que diz não coadunar "com nenhum tipo de violência ou ato que configure abuso de autoridade."