RJ: Suspeito de mandar matar o amante para evitar exposição do caso é preso

Os investigadores disseram haver fortes indícios de que o empresário iniciou as tratativas de um emprego com Yohan em julho, por meio de mensagens no WhatsApp. No dia combinado, a vítima foi orientada a ir ao local em que foi morta às 6h30 e esperar por um carro que iria buscá-la. Entretanto, o executor do assassinato, a mando de Cláudio, chegou uma hora antes e ficou à espera de Yohan.

Segundo o MPRJ, o empresário encomendou a morte do amante após Yohan ameaçar expor a relação entre eles.

Os agentes conseguiram chegar até o mandante do crime com a ajuda da esposa de Yohan, que mostrou prints de conversas mantidas entre ele e o empresário. Ainda de acordo com a polícia, Cláudio teria excluído algumas mensagens mantidas com o amante para apagar provas de sua participação no crime. Os investigadores apreenderam um celular e um notebook do suspeito.

Cláudio Rodrigues vai responder por homicídio qualificado. O responsável por atirar em Yohan fugiu em um ônibus após o assassinato e ainda não foi localizado.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Cláudio Rodrigues de Oliveira Bastos. O espaço segue aberto para manifestação.