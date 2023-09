PM quebra vidro para salvar cadela presa por 1 h em carro no PR; veja

Uma cadela que estava presa há mais de 1h20 em um carro foi resgatada por policiais militares na cidade de Toledo, no Paraná.

O que aconteceu:

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o agente quebrando o vidro do carro, um Jeep Renegade, para salvar o animal. Um homem disse no registro que a cadela, da raça Lulu da Pomerânia, ficou mais de 1h20 no local. A testemunha afirmou que tentou procurar os tutores do animal, mas não obteve sucesso.