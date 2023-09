Homem apontado como um dos líderes de roubo ao Banco Central é preso em SP

Marcos Rogério Machado de Moraes, condenado por ser um dos líderes do assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005, foi preso pela Polícia Militar de São Paulo na tarde de ontem.

O que aconteceu?

Marcos Rogério Machado de Moraes foi encontrado em uma casa do bairro Jardim Salermo, em Sumaré (SP). Com ele, foram encontrados porções de drogas, dinheiro e celulares. Ele é suspeito de ser o "engenheiro" do túnel que levou a quadrilha até o cofre do Banco Central em Fortaleza.