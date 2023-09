Sete pescadores são resgatados no MA após ficarem seis dias à deriva; veja

Os tripulantes tinham mantimentos e água a bordo, o que ajudou a mantê-los em boas condições de saúde.

Os pescadores foram encontrados a aproximadamente 225 quilômetros da capital maranhense.

A Marinha explicou que soube do sumiço da embarcação somente no fim da tarde do dia 18 de setembro. Para a operação de busca e salvamento foram deslocadas uma aeronave Super Cougar do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte. O resgate ainda contou com a ajuda da Capitania dos Portos do Maranhão, do Corpo de Bombeiros do estado e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Luís.

Um vídeo divulgado pela Marinha mostra a embarcação sendo encontrada pelo helicóptero de buscas e o içamento de um dos tripulantes.

"Estávamos na esperança de que o resgate viria por meio de alguma embarcação que passaria pelo local, quando avistamos a aeronave da Marinha. Foi motivo de alívio e alegria", desabafou o pescador José Augusto do Nascimento, de 52 anos. Ele foi o primeiro a ser içado da embarcação até o helicóptero de resgate.

O Capitão dos Portos do Maranhão, Alexandre Roberto Januário, disse que o episódio serve como lembrete dos perigos enfrentados por aqueles que trabalham no mar e exaltou a operação de resgate.