Caçados no PR, fugitivos de presídio iniciaram guerra com PCC no Paraguai

O grupo também é acusado de ter assassinado as irmãs paraguaias Adriana e Fabiana Aguayo Baez em junho de 2017. Um relatório do Departamento de Inteligência das autoridades paranaenses obtido pelo UOL indicam que elas foram mortas, decapitadas e tiveram os corpos carbonizados em um veículo encontrado a oito quilômetros da zona urbana de Pedro Juan Caballero.

Irmãs paraguaias Adriana e Fabiana Aguayo Baez foram assassinadas pelo grupo paranaense em represália à morte de irmão de narcotraficante Imagem: Reprodução

A paraguaia Fabiana Aguayo Baez entrou na mira do grupo criminoso paranaense após supostamente ter contratado os pistoleiros para matar Ronny Pavão devido a uma dívida ligada ao tráfico. O problema é que Ronny era irmão de Jarvis Pavão. A organização do narcotraficante havia abrigado o grupo paranaense na época para um rigoroso treinamento militar na fazenda de Pavão no Paraguai.

Jarvis Pavão tem um patrimônio de mais de R$ 700 milhões, indica uma investigação em conjunto entre a Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai de julho deste ano. Apontado como um dos principais narcotraficantes ligados à exportação de cocaína do Brasil para outros países, Pavão foi preso em 2009 no Paraguai e hoje cumpre pena no presídio federal de Brasília.

Fuzis capazes de abater aeronaves

Fotos anexadas ao relatório obtido pelo UOL mostram os suspeitos dos assassinatos em série ostentando armas pesadas, como fuzis .50, capazes de parar um carro-forte ou até abater pequenas aeronaves. Eles estavam ao lado do mesmo veículo usado para carbonizar o corpo das irmãs paraguaias assassinadas, de acordo com investigações no Paraguai e no Paraná.