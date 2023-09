Mulher se finge de síndica e aplica golpe de R$ 120 mil em condomínio no DF

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher conversando com o funcionário do banco enquanto a troca de acessos era feita.

Os R$ 120 mil foram transferidos para 12 contas diferentes, de beneficiários já identificados, segundo a polícia.

Porém, a falsa síndica ainda não foi identificada.

A polícia divulgou contatos do Disque Denúncia para receber informações que possam ajudar a encontrá-la —é possível ligar anonimamente no 197, enviar um e-mail para denuncia197@pcdf.df.gov.br, entrar em contato com a Polícia Civil pelo WhatsApp (61) 98626-1197 ou utilizar o Disque Denúncia Online no site http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197.