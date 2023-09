MP cobra Nunes por defasagem em cadastro de pobres que precisam de ajuda

Defasagem ocorre mesmo com explosão de moradores em situação de rua. O estudo da UFMG tinha como foco estimar o número de moradores nessa situação no Brasil. "Em agosto a capital paulista tinha 56.288 pessoas morando na rua, 1/4 de toda a população nessa situação no país", estimada em 227.098 pessoas, diz o professor.

Mesmo com 25% de toda a população em situação de rua no Brasil e com dinheiro parado em caixa, a prefeitura não atualiza o CadÚnico como se deve.

André Luiz Freitas Dias, da UFMG

A secretaria também refuta o número. Ela cita o Censo da População em Situação de Rua, de 2021, que contabilizou 31.884 moradores de rua na capital, pesquisa que será refeita este ano.

Na capital, essa população não precisa agendar atendimento. Eles são cadastrados apenas nos Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua, com "10.328 inserções e atualizações" no primeiro semestre, diz a secretaria.

As normas do CadÚnico, porém, orientam as prefeituras a buscarem as pessoas que precisam de ajuda. "Não basta que a assistência social abra uma portinha dizendo que estão fazendo cadastro único", comenta o professor. "São Paulo sempre teve dificuldade em lidar com a população em situação de rua, mas não tenho dúvidas de que isso se agravou na atual gestão."