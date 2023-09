Quando começa a primavera 2023? Veja data e horário do início da estação

Norte

A previsão indica condições favoráveis para o predomínio de chuva abaixo da média climatológica (média histórica) em grande parte da região devido à atuação do fenômeno El Niño. A tendência da temperatura média do ar é predominantemente de condições mais quentes do que as condições das médias climatológicas em toda a região. A pesquisa destaca a possibilidade de queimadas e incêndios florestais pela falta de chuva no sul da Amazônia, as altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar.

Nordeste

A previsão climática indica condições favoráveis para o predomínio de chuva abaixo da média climatológica (média histórica) em grande parte da região, principalmente no Maranhão e Piauí. No leste dos estados da Paraíba e de Pernambuco, há possibilidade de chuva próxima da média. Os impactos do El Niño também impactam as condições de chuva na região.

Centro-Oeste

O prognóstico aponta um retorno gradual da chuva, mas ainda de forma irregular, em que volumes acima da média histórica são previstos como favoráveis para o Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. No Mato Grosso, centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, a previsão é de chuva abaixo da média climatológica.