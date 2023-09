Alerta laranja em 10 estados: o que significa e quais regiões vai atingir

Riscos: Risco mais alto de corte de energia por causa de ventanias, possibilidade maior de queda de galhos e árvores, alagamento e incidências de raios.

Alerta laranja do Inmet para onda de calor

Causas: O aviso é emitido quando as temperaturas máximas ultrapassam em pelo menos 5°C da média histórica do período para a região. O Inmet destaca que a intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno, ou seja, número de dias consecutivos de ocorrência, e não aos desvios de temperatura absolutos em si.

Ações: Reavaliado diariamente para ajustes, o órgão pede para que instruções sejam seguidas contatando a Defesa Civil local. Dentre as recomendações da Coordenadora Estadual de SP está: evitar fazer exercícios físicos ao ar livre nos momentos mais quentes do dia (entre 11h e 17h); permanecer em locais protegidos do sol; evite sair ao ar livre sem proteção solar; usar soro fisiológico nos olhos e narinas; e umidificar o ambiente.

Riscos: O nível laranja de perigo apresenta risco à saúde devido às altas temperaturas, além da baixa umidade relativa do ar, demandando hidratação adequada. Conforme o Inmet, apesar da prevalência de tempo seco em algumas áreas, dentro da onda de calor, podem ocorrer chuvas intensas localizadas. Também pode haver aumento do risco de queimadas devido ao período mais seco no Sudeste e Centro-Oeste.

*Com informações de matéria publicada em 04/03/2022