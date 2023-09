Polícia prende namorado de jovem morta com tiro no peito em casa no RJ

O pai conta que o rapaz chegou a ligar para a mãe da vítima dizendo que a Jennifer estava morta. A família da jovem também acredita que ele tenha envolvimento com o tráfico local. Assim que soube do crime, o pai foi até o local para ver o corpo da filha e se assustou com a cena.

Ele ligou para falar que ela estava morta, mas que ela tinha tirado a própria vida. Ela estava sentada na beirada da cama, com a cabeça baixa e um tiro no peito. As condições eram precárias. Era um cômodo pequeno, com uma cama e um armário, com dois pedaços de pão na pia. Foi o que deu para focalizar naquele momento. Lembrando que não tinha nenhuma arma próxima ou corpo dela.

Rodrigo Carvalho, pai de Jenifer Carvalho Paes

Em caso de violência doméstica, procure ajuda

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.