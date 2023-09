Que calor! População curte o sábado quente na praia e piscina; veja fotos

Quem saiu de casa neste sábado (23) teve que dar um jeito para lidar com o calor acima de 30ºC em várias cidades do país. Este deve ser o fim de semana mais quente do ano no Brasil até agora, segundo a previsão do tempo.

Tempo é quente neste sábado

A temperatura deve chegar a 43ºC em algumas regiões do país. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho de grande perigo para altas temperaturas em 11 estados e o Distrito Federal. São eles: Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, além do Distrito Federal.