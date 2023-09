São Paulo registra 5 mortes e aumento de 102% nos atendimentos por efeitos do calor

O Estado de São Paulo registrou nos sete primeiros meses do ano aumento de 102,5% nos atendimentos ambulatoriais e internações causadas pela exposição ao calor, na comparação com o mesmo período de 2022. Foram cinco óbitos no período. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira, 22, semana em que grande parte do Brasil enfrenta uma onda de calor.

De acordo com os dados da pasta, foram 312 atendimentos realizados em 2023 ante 154 no mesmo período do ano passado. Pessoas acima dos 60 anos, crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiência cognitivas são as mais afetadas e se enquadram no grupo de risco. Este público tem capacidade reduzida de perceber ou comunicar quando estão com sede e de regular a própria temperatura corporal.

As informações da secretaria não levam em consideração os dados de agosto e setembro. A depender do calor feito nestes dois meses, e considerando a tendência de aumento das temperaturas no período de primavera, esses números devem aumentar.