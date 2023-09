Duas pessoas morrem e 34 ficam feridas em tombamento de ônibus em MG

Duas pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas após um ônibus de turismo, que saiu de São Paulo com destino a Alagoas, tombar na BR-251, altura do KM-333, em Salinas (MG), na noite de domingo (24).

O que aconteceu:

O motorista perdeu o controle do veículo, que subiu em um barranco, derrubou árvores e tombou na pista. As informações são da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.