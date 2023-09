'Lata de sardinha'? Como era o interior de avião que caiu no Amazonas

Chovia forte em Barcelos no momento em que o avião caiu. O clima pode ter sido um dos fatores que causou o acidente, segundo informações preliminares do governo do Amazonas.

"Avião não teve pista suficiente para frear". O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, afirmou que os relatos preliminares indicam que o avião tocou o solo na metade da pista e não teve espaço o suficiente para pousar.

Dois outros aviões que chegavam à cidade no momento do temporal decidiram retornar para Manaus por conta das más condições de tempo para o pouso.

Empresa de pesca divulgou nomes dos 12 passageiros. Segundo informações preliminares, eram todos turistas que viajavam para praticar pesca esportiva.

Barcelos é um dos principais destinos de pesca esportiva do país, procurado por visitantes brasileiros e estrangeiros. O município está localizado a cerca de 400 quilômetros de Manaus, ao norte do estado, no Alto Rio Negro.

Segundo a Anac (Agência Nacional de Avião Civil), a aeronave estava em situação regular e tinha autorização para operar táxi aéreo.